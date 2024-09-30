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Хирн: В финансовом плане Энтони Джошуа никто не сможет заменить
Британец все ещё приносит хорошую прибыль
Фото: Getty Images
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа по-прежнему приносит огромную прибыль организаторам его поединков.
"В финансовом плане мы зарабатываем много денег, и каждый раз, когда Эй Джей дерётся, мы преуспеваем в коммерческом плане. Это факт. Не важно, выиграет он свой бой или проиграет, не важно, с кем он выйдет на ринг, Джошуа приносит огромные деньги организаторам шоу. Так что он пока даже не думает об уходе на пенсию.
Но стоит учитывать, что Энтони является спортсменом, и очень хочет оставить за собой большое наследие в боксе, поэтому мы сейчас будем рассматривать все возможные варианты, чтобы он успел ещё раз стать чемпионом", — приводит слова Хирна BoxingNews24.
Напомним, Джошуа 21 сентября в Лондоне потерпел поражение нокаутом в пятом раунде от действующего обладателя пояса IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа.
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