Тренер Дюбуа: Даниэль сломал Усика в их поединке

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, высказался о поражении своего бойца в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся в августе 2023 года.

"Нам не удалось вернуться из Польши с желаемым результатом, но я не обесцениваю этот бой. Это была победа по всем статьям. До поражения это была победа.

Даниэль сломал этого человека. Он уронил его. Я знаю, что видел, поэтому мне ничего не нужно говорить. Усика спасла индустрия бокса, рефери дал ему возможность восстановиться, а после он воспользовался своим опытом", — приводит слова Чарльза издание BoxingScene.