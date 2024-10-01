Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Дюбуа: Даниэль сломал Усика в их поединке
Дон Чарльз уверен в превосходстве своего подопечного
Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, высказался о поражении своего бойца в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся в августе 2023 года.
"Нам не удалось вернуться из Польши с желаемым результатом, но я не обесцениваю этот бой. Это была победа по всем статьям. До поражения это была победа.
Даниэль сломал этого человека. Он уронил его. Я знаю, что видел, поэтому мне ничего не нужно говорить. Усика спасла индустрия бокса, рефери дал ему возможность восстановиться, а после он воспользовался своим опытом", — приводит слова Чарльза издание BoxingScene.
Популярное сейчас
- Идеальный Джордан, центр Динамо и атака Полесья. Символическая сборная 8-го тура УПЛ
- Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия
- Ливерпуль определился с суммой за потенциальный трансфер Мудрика
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе