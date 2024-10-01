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Тренер Дюбуа: Даниэль сломал Усика в их поединке

Бокс

Дон Чарльз уверен в превосходстве своего подопечного

Тренер Дюбуа: Даниэль сломал Усика в их поединке

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, высказался о поражении своего бойца в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся в августе 2023 года.

"Нам не удалось вернуться из Польши с желаемым результатом, но я не обесцениваю этот бой. Это была победа по всем статьям. До поражения это была победа.

Даниэль сломал этого человека. Он уронил его. Я знаю, что видел, поэтому мне ничего не нужно говорить. Усика спасла индустрия бокса, рефери дал ему возможность восстановиться, а после он воспользовался своим опытом", — приводит слова Чарльза издание BoxingScene.

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