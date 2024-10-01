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WBA назвала следующего соперника Джервонты Дэвиса
Поединок запланирован на декабрь
фото - boxingscene.com
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) одобрила проведение титульного поединка в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцами Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и Ламонтом Роучем (25-1-1, 10 KO), сообщает пресс-служба.
Ожидается, что встреча бойцов состоится 14 декабря в США.
Ламонт Роуч в ноябре 2023 года провел бой с чемпионом WBA во втором полулёгком весе доминиканцем Эктором Луисом Гарсией и победил раздельным решением, после чего провёл одну защиту.
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