WBA назвала следующего соперника Джервонты Дэвиса

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) одобрила проведение титульного поединка в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцами Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) и Ламонтом Роучем (25-1-1, 10 KO), сообщает пресс-служба.

Ожидается, что встреча бойцов состоится 14 декабря в США.

Ламонт Роуч в ноябре 2023 года провел бой с чемпионом WBA во втором полулёгком весе доминиканцем Эктором Луисом Гарсией и победил раздельным решением, после чего провёл одну защиту.