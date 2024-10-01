Тренер Дюбуа: Даниэль станет абсолютным чемпионом мира

Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, считает, что его подопечный способен стать абсолютным чемпионом мира.

"Это как поездка на чемпионат мира. Чемпионат мира только один, и с ним ничто не сравнится. Моя цель – повторить это и сделать ещё пару шагов вперёд. Даниэль Дюбуа станет абсолютным чемпионом мира", — приводит слова Чарльза издание BoxingScene.

В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.