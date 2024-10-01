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Тони Беллью назвал самого опасного нокаутера

Бокс

И это не Уайлдер

Тони Беллью назвал самого опасного нокаутера

Фото: sport.24tv

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью назвал самого опасного нокаутёра в истории бокса.

По мнению Беллью, это бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Джордж Форман (76-5, 68 KO).

"Это Джордж Форман, без сомнений. Самый крутой нокаутёр из всех, кого я когда-либо видел. Лучший из лучших.

Нокаутёра нужно судить по тому, кого он смог остановить. И даже не говорите мне про Уайлдера. Кого он нокаутировал?" — сказал Беллью в интервью DAZN.

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Тони Беллью
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