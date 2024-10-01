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Тони Беллью назвал самого опасного нокаутера
И это не Уайлдер
Фото: sport.24tv
Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью назвал самого опасного нокаутёра в истории бокса.
По мнению Беллью, это бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Джордж Форман (76-5, 68 KO).
"Это Джордж Форман, без сомнений. Самый крутой нокаутёр из всех, кого я когда-либо видел. Лучший из лучших.
Нокаутёра нужно судить по тому, кого он смог остановить. И даже не говорите мне про Уайлдера. Кого он нокаутировал?" — сказал Беллью в интервью DAZN.
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