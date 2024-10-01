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Теренс Кроуфорд и Себастьян Фундора должны на протяжении 10 дней согласовать все детали
Дедлайн назначен на 10 октября
Чемпион мира по версии WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора и обладатель титула WBA Теренс Кроуфорд должны были договориться о дате и месте проведения поединка до 30 сентября, однако команда Кроуфорда запросила ещё 10 суток на урегулирование всех деталей боя, а сторона Фундоры дала согласие.
Таким образом, боксёрам установлен дедлайн до 10 октября 2024 года. Если сторонам не удастся договориться, то будут назначены промоутерские торги на право организации этого боя.
Напомним, Кроуфорд свой последний бой проводил в августе этого года, где он победил единогласным решением судей Исраила Мадримова.
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