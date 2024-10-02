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Теофимо Лопес: Джервонта Дэвис не может удержаться на элитном уровне

Бокс

Боксер раскритиковал своего соотечественника

Теофимо Лопес: Джервонта Дэвис не может удержаться на элитном уровне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес высказался о соотечественнике Джервонте Дэвисе.

"Нужно по-настоящему вникнуть в это, посмотреть на резюме, на всё остальное дерьмо… Есть предел, которого вы достигаете, а после выходите на следующий, элитный уровень. И если вы не подерётесь на нём, то никогда не узнаете, соответствуете ли ему. Я уже делал это несколько раз. И я не видел, чтобы Джервонта вылезал из коробки", — сказал Лопес в подкасте It Is What It Is.

Ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) одобрила следующего соперника Джервонты Дэвиса.

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