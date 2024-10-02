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Нацбанк Украины презентовал монету в честь Усика

Бокс

Название монеты - "Абсолютный"

Нацбанк Украины презентовал монету в честь Усика

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную чемпиону WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО).

Усик в мае 2024 года впервые за последнюю четверть века стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и объединил сразу четыре пояса, что стало мощным зарядом мотивации для каждого украинца.

"Яркая победа Александра Усика занимает почетное место на Олимпе украинского спорта. Благодаря его непобедимой силе духа и несокрушимой вере весь мир знает, что даже в самые сложные времена украинцы способны на большие свершения. Название монеты - "Абсолютный" - вобрала в себя достижения и Александра Усика, и наших спортсменов, и всех украинцев, которые стремятся к Победе, и больше всего - защитников и защитниц. Именно такие события и эмоции стоит хранить и передавать дальше", - сказал глава Национального банка Андрей Пышный, представляя памятную монету.

Сам боксер присоединился к презентации онлайн.

"Благодарен за такую высокую честь, но хочу подчеркнуть, что эта монета символизирует всех спортсменов, которые борются за медали для нашей страны, а также всех тех, кто с оружием в руках защищает Украину. Наши победы - это также напоминание миру, что украинцы борются за свою жизнь, за своих родных", - отметил Усик.

На аверсе монеты на зеркальном фоне изображен традиционный крымскотатарский орнамент, символизирующий крымские корни Александра Усика. Этот узор, использованный в дизайне одного из образов спортсмена на "битве взглядов" перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира, подчеркивает неразрывную связь Крыма с Украиной.

На реверсе в центре композиции изображен стилизованный образ чемпиона-спортсмена на фоне абриса монумента "Родина-мать" - символа несокрушимости и прочности украинского народа. Внизу слева и справа от силуэта чемпиона указаны надписи: 18.05.2024 (дата проведения боя), АБСОЛЮТНЫЙ и UNDISPUTED (титул, который завоевал спортсмен).

Памятная монета введена в обращение 01 октября 2024 года и имеет номинал 5 гривен. Тираж - до 50 тыс. штук.

Нацбанк Украины презентовал монету в честь Усика - изображение 1
Фото: НБУ
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Источник:
Національний банк України
Опубликовал: Алина Ерофеева
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