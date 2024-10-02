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Шеннон Бриггс сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

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Американец сравнил сильные стороны двух боксеров

Шеннон Бриггс сделал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Фото: Queensberry Promotions

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Шеннон Бриггс высказался о предстоящем титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Я отдаю предпочтение Усику. Этот парень не пьёт, не тусуется и постоянно тренируется. Фьюри никогда нельзя сбрасывать со счетов, он непредсказуем. Он может встать в левшу и пойти вперёд. Никогда не знаешь наверняка", — приводит слова Бриггса talkSPORT.

Напомним, что первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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