Теофимо Лопес: Шакур Стивенсон после поражения в любителях хотел спрыгнуть с крыши отеля

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес иронично высказался о потенциальном поединке с непобеждённым соотечественником Шакуром Стивенсоном, рассказав о нём историю из любительского прошлого.

"У меня нет желания нанести этому человеку первое поражение. Я позволю сделать это кому-нибудь другому. Я видел, как Шакур проигрывает в любителях. Дело было в Вегасе, на “Золотых перчатках” в 2015 году, где он проиграл Рубену Вилье. И после этого он хотел спрыгнуть с крыши отеля. Простите, я не хочу пачкать руки в крови", — сказал Лопес в подкасте Come And Talk 2 Me.

Шакуру Стивенсону 27 лет, в ноябре 2023 года он завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).