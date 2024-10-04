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Теофимо Лопес рассказал, сколько получил за бой с Василием Ломаченко

Бокс

Сумма получилась меньше, чем та, которую озвучивали в СМИ

Теофимо Лопес рассказал, сколько получил за бой с Василием Ломаченко

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес рассказал, сколько зарабатывает за свои выступления.

"Я постоянно иду на уступки в финансовом плане. Я ещё никогда не зарабатывал больше $ 1 млн за свой бой. Помню, как все говорили, что во время пандемии, когда состоялся мой бой с Ломаченко, он дал мне $ 800 тыс. сверху, но такого не было. В конечном итоге я вернулся домой с $ 460 тыс. после того боя с лидером р4р, который обгонял на тот момент Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.

В бою с Джошем Тейлором я тоже получил около $ 700 тыс. или $ 800 тыс.", — сказал Лопес в своём интервью YouTube-каналу Come And Talk 2 Me.

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