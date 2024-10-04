Интерконтинентальный чемпион по версии WBO проведет 10-раундовый поединок

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Энтони Ярд вернётся на ринг 19 октября в Мидлсексе (Англия), где его ожидает 10-раундовый рейтинговый бой против пока ещё не объявленного соперника.

"19 октября я вернусь в свой родной город и уже не могу дождаться этого момента. Соперник пока не объявлен, но скоро мы с ним определимся. Арена "Copper Box" — это особое место для меня. Она находится недалеко от того места, где я вырос, и я провёл там несколько замечательных поединков. Я упорно тренировался и ждал, чтобы вернуться на ринг, чтобы показать ещё одно взрывное нокаутирующее выступление", — приводит слова Ярда BoxingScene.

Напомним, предыдущий поединок Ярда состоялся на этой же арене в феврале этого года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде серба Марко Николича.