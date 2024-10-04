Причина в команде. Рой Джонс дал совет Энтони Джошуа после боя с Дюбуа

Американец Рой Джонс-младший дал совет бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), если он захочет провести реванш с соотечественником Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО).

"Нужны настоящие знания бокса, чтобы подготовиться и стать лучше. Если с тобой нет человека с настоящим IQ и знаниями бокса, который был в ринге и сам боксировал, он не сможет тебя ничему научить. Нужен кто-то, кто может управлять ситуацией, когда она выходит из-под контроля. Я не думаю, что Бен Дэвисон участвовал в достаточном количестве боёв. Бен много тренировал, но это трудно, когда ты сам не был в ринге".

"Некоторым ребятам везёт, но это очень сложно для тренера, который сам там не был. Я не могу рассказать вам, как плыть через океан, если сам я прежде никогда не плавал через океан. Мне жаль, но это так. Ничего не имею против Бена Дэвисона, потому что он был хорош, но когда вы попадаете в такие ​​кишащие акулами глубокие воды и никогда там раньше не были, вам трудно рассказать кому-то, каково это, потому что для вас это тоже в диковинку", — продолжает Джонс.