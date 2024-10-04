Тайсон Фьюри: Я 20 лет искал по всему миру достойного соперника и наконец-то нашел

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал, что может провести и третий поединок с чемпионом по версии WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

"Я искал по всему миру 20 лет, чтобы найти кого-то, кто мог бы бросить мне достойный вызов, и сейчас мы нашли этого парня. Я готов к бою, не могу дождаться. Впервые за многие годы я участвую как претендент, а не чемпион.

Считаю, что я всегда лучше как претендент, потому что у меня есть цель достичь чего-то снова, это будто огонь пылает подо мной. Я действительно хочу это сделать. Верю, что это будет одна из замечательных трилогий для меня и Усика, как Джек Демпси против Джина Танни.

Это были замечательные бои, и верю, что, если побью его снова, я обязательно сделаю с ним трилогию. 100%, должно быть по одной победе у каждого, а затем трилогия", – сказал Фьюри.

Напомним, что второй бой Усика и Фьюри состоится 21 декабря.