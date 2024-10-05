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Беринчик сообщил, когда проведет защиту титула
Поединок состоится в андеркарде реванша Усик – Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 KO) будет защищать свой титул против британца Джозефа Кордины (17-1, 9 КО).
Бой состоится 21 декабря в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Место проведения – Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
Это будет первая титульная защита Беринчика. Напомним, он сенсационно завоевал пояс в поединке против Эммануэля Наваррете. Это произошло лишь спустя несколько часов после того, как Усик победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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