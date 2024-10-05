Беринчик сообщил, когда проведет защиту титула

Чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 KO) будет защищать свой титул против британца Джозефа Кордины (17-1, 9 КО).

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Бой состоится 21 декабря в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Место проведения – Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Это будет первая титульная защита Беринчика. Напомним, он сенсационно завоевал пояс в поединке против Эммануэля Наваррете. Это произошло лишь спустя несколько часов после того, как Усик победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.