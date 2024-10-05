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Фьюри решительно настроен провести поединок против Джошуа
Это будет замечательное сражение
Фото: The Guardian
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) заявил, что хочет провести поединок против своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Слова цыганского короля цитирует канал Undisputed:
"Я ничего не скажу, кроме того, что я с нетерпением жду возможности снова сразиться с кроликом в декабре, а потом я точно хотел бы сделать с ним трилогию после этого.
Джошуа знает, что он получит это сражение. Даже если нам будет по 50 лет, он должен сразиться со мной. От этого никуда не уйти, он не может уйти от меня. Даже если нам будет по 50, мы все равно распродадим Уэмбли. Это факт" – сказал Тайсон.
Напомним, что свой следующий бой Фьюри проведет 21 декабря против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) в Саудовской Аравии.
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