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Фьюри пообещал Усику щедрый подарок в случае своего поражения в реванше

Бокс
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Щедрый цыган

Фьюри пообещал Усику щедрый подарок в случае своего поражения в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) заявил, что в случае поражения в поединке-реванше против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) он откажется от обложки делюкс-версии игры Undisputed и отдаст ее украинцу.

"Это фантастика, но знаете что я сделаю? Если я не выиграю этот реванш, я откажусь от этой обложки и отдам ее Усику. Вот что я сделаю. Я откажусь от этого права и отдам Александру Великому.

Если я выиграю, а я думаю, что выиграю, я сохраню ее. Но если нет, я просто не заслуживаю. Неважно, кто из нас большее имя, я готов это сделать" – сказал Тайсон.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Хижняк
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