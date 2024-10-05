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Фьюри рассказал, кого считает самым сложным соперником в карьере
Неожиданный выбор
Фото: MMA Fighting
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своем самом сложном сопернике в профессиональной карьере. Слова "цыганского короля" цитирует канал Undisputed:
"Я должен сказать, что это Уайлдер. Просто когда он был в расцвете сил, его можно было победить, но парень был динамичным панчером. В бою с ним одна ошибка и все кончено. Это может произойти в любом раунде, как в первом, так и в последнем" – сказал Фьюри.
Напомним, что единственное поражение в карьере Тайсон потерпел в поединке против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) в мае 2024 года.
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