Промоутер Усика обратился к Фьюри: Сам туда иди

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на слова британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО), который в одном из своих интервью нецензурно послал нашего спортсмена и его команду.

"Звучит как Путин – если ты не со мной, то иди на*уй, это значит, что ты против меня. Друг, сам туда иди" – написал Климас на своей официальной странице в Твиттер.