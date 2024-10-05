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Промоутер Усика обратился к Фьюри: Сам туда иди
Это очень смешно
фото - boxingscene.com
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) Эгис Климас отреагировал на слова британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО), который в одном из своих интервью нецензурно послал нашего спортсмена и его команду.
"Звучит как Путин – если ты не со мной, то иди на*уй, это значит, что ты против меня. Друг, сам туда иди" – написал Климас на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что ранее Фьюри
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