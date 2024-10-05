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Экс-чемпион мира удивил прогнозом на реванш Усик-Фьюри
Мы не против такого развития
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли поделился своим прогнозом на поединок-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24) КО). Его слова цитирует ProBox TV:
"Сможет ли Тайсон нокаутировать Усика? Не знаю. Никогда не знаешь, что произойдет. У Фьюри есть несколько стилей, которые он может использовать в бою с украинцем. Для того чтобы победить Усика, Тайсону нужно набрать вес.
Я больше верю, что Усик нокаутирует британца. А что касается нокаута Тайсона, ему необязательно целить в голову, он может бить по корпусу. Мы видели, что украинец уязвим к таким ударам" – сказал Брэдли.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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