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Майк Тайсон в безумной физической форме перед боем против Пола. Видео
Легенда не перестает удивлять
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный американский супертяж Майк Тайсон показал свою физическую форму и работу в боксерском зале. 15 ноября он проведет поединок против известного блоггера Джейка Пола, которому на момент боя будет 30 лет (против 58 лет "железного Майка").
Напомним, что последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году против еще одной легенды Роя Джонса. Тогда бой носил выставочный характер и завершился вничью.
Final stretch. Less than 50 days left.#PaulTyson pic.twitter.com/ujLllSOEkj— Mike Tyson (@MikeTyson) October 4, 2024
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