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Майк Тайсон в безумной физической форме перед боем против Пола. Видео

Бокс
Обновлено

Легенда не перестает удивлять

Майк Тайсон в безумной физической форме перед боем против Пола. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский супертяж Майк Тайсон показал свою физическую форму и работу в боксерском зале. 15 ноября он проведет поединок против известного блоггера Джейка Пола, которому на момент боя будет 30 лет (против 58 лет "железного Майка").

Напомним, что последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году против еще одной легенды Роя Джонса. Тогда бой носил выставочный характер и завершился вничью.

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