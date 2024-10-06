Фьюри рассказал, сколько времени потратит на подготовку к реваншу с Усиком

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своих планах по тренировочному лагерю к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует TNT Sports Boxing:

"Я готов пошуметь. Послушайте, мне не нужен 12-недельный тренировочный лагерь. Я всю свою жизнь занимаюсь боксом. Я готов подраться сегодня, завтра, на следующей неделе, в воскресенье, в понедельник, в среду – это действительно не важно.

Я могу выйти в ринг весом 190 килограммов и провести 15 раундов. Это дано мне от природы. Понимаете, что я имею в виду? Мне нужно всего 5-6 недель хороших спаррингов, на которых я не получу рассечение. В лагере мы слишком переживали из-за рассечения, потому что оно стоило огромных денег, но даже не сыграло свою роль в бою" – сказал Фьюри.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.