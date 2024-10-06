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Кроуфорд неожиданно вспомнил поединок Ломаченко против Лопеса

Бокс
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Кроуфорд неожиданно вспомнил поединок Ломаченко против Лопеса

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) прокомментировал конкуренцию в поединках с участием своего соотечественника Теофимо Лопеса (21-1; 13 КО).

"Я уважаю всех бойцов. Но Теофимо Лопес сражался только с тремя бойцами, о которых следует говорить – Ломаченко и Джемейн Ортис победили его.

Тейлор проиграл до поединка и, безусловно, должен был подняться в полусредний вес, но мы все знаем, почему он убил себя, чтобы уложиться в первый полусредний" – написал Кроуфорд на своей странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, сколько времени потратит на подготовку к реваншу с Усиком.

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Василий Ломаченко Теренс Кроуфорд Теофимо Лопес
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