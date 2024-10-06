Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроуфорд неожиданно вспомнил поединок Ломаченко против Лопеса
Там есть вопросы
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) прокомментировал конкуренцию в поединках с участием своего соотечественника Теофимо Лопеса (21-1; 13 КО).
"Я уважаю всех бойцов. Но Теофимо Лопес сражался только с тремя бойцами, о которых следует говорить – Ломаченко и Джемейн Ортис победили его.
Тейлор проиграл до поединка и, безусловно, должен был подняться в полусредний вес, но мы все знаем, почему он убил себя, чтобы уложиться в первый полусредний" – написал Кроуфорд на своей странице в Твиттер.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- На украинца, играющего в АПЛ, обрушилась критика от ведущего talkSPORT
- Сухарь Лунина, Буяльский вернулся в сборную, поражение Забарного и победа Ярмолюка. Главные новости за 5 октября
- Вацко – о Биловаре: В футбол по блату не играют. Более чем достойная кандидатура
- Фьюри рассказал, кого считает самым сложным соперником в карьере
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права