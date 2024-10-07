Фьюри собирается уничтожить Усика в реванше

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал, что планирует делать в реванше против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует TNT Sports Boxing:

"Я всю свою жизнь всегда был плохишом. И сегодня мне почти 40 лет. На самом деле, несколько лет до 40, но я все равно люблю так говорить, это звучит больше. Однако я собираюсь выйти на бой в режиме уничтожения.

В прошлый раз я шел боксировать с ним, был осторожен и отбил ему голову. Давайте говорить о фактах. Любого могут поймать, как мы видим во многих боях в тяжелом весе, но на этот раз я не буду доводить дело до решения судей. Я собираюсь нокаутировать этого урода" – сказал британец.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.