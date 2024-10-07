Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джервонта получил следующего соперника и это чемпион мира
Будет очень интересно
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) получил следующего соперника, дату и место поединка.
14 декабря в Хьюстоне (США) "танк" выйдет на бой против чемпиона по версии WBA во втором полулегком весе Ламонта Роуча (25-1-1; 10 КО). Арена, которая примет поединок – "Тойота-центр".
Напомним, что свой последний поединок Джервонта провел в июне текущего года. Тогда он перемен Фрэнка Мартина.
Роуч также в июне одержал победу ТКО над Фергаллом МакКори.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шовковский – о травме Пихалёнка: Обследование показало 6 см повреждения. Это такая же проблема, как у Зинченко
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- Серия А. Фиорентина - Милан 2:1. Три незабитых пенальти и другие сумасшествия
- Фьюри рассказал, кого считает самым сложным соперником в карьере
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн