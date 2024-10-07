  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джервонта получил следующего соперника и это чемпион мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джервонта получил следующего соперника и это чемпион мира

Бокс
Обновлено

Будет очень интересно

Джервонта получил следующего соперника и это чемпион мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) получил следующего соперника, дату и место поединка.

14 декабря в Хьюстоне (США) "танк" выйдет на бой против чемпиона по версии WBA во втором полулегком весе Ламонта Роуча (25-1-1; 10 КО). Арена, которая примет поединок – "Тойота-центр".

Напомним, что свой последний поединок Джервонта провел в июне текущего года. Тогда он перемен Фрэнка Мартина.

Роуч также в июне одержал победу ТКО над Фергаллом МакКори.

По теме
yellow-arrow
Фьюри собирается уничтожить Усика в реванше
yellow-arrow
Кроуфорд неожиданно вспомнил поединок Ломаченко против Лопеса
yellow-arrow
Фьюри рассказал, сколько времени потратит на подготовку к реваншу с Усиком
Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости