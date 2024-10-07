Джервонта получил следующего соперника и это чемпион мира

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) получил следующего соперника, дату и место поединка.

14 декабря в Хьюстоне (США) "танк" выйдет на бой против чемпиона по версии WBA во втором полулегком весе Ламонта Роуча (25-1-1; 10 КО). Арена, которая примет поединок – "Тойота-центр".

Напомним, что свой последний поединок Джервонта провел в июне текущего года. Тогда он перемен Фрэнка Мартина.

Роуч также в июне одержал победу ТКО над Фергаллом МакКори.