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Фьюри осыпал комплиментами Дюбуа за бой против Джошуа

Бокс
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Фьюри осыпал комплиментами Дюбуа за бой против Джошуа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) выразил уважение своему соотечественнику, чемпиону мира по версии IBF Даниелю Дюбуа (22-2; 21 КО) за бой против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Я очень поражен Даниелем. Я был одним из немногих, кто считал, что у него есть реальные шансы нокаутировать этого з*сранца. Мне не нравилось, что к его имени проявляли много неуважения. Перед боем многие говорили мне: "Главное, что Эй Джей станет трехкратным чемпионом мира. Вопрос в том, как он его нокаутирует". Я даже ответил паре из них: "Вам лучше проявить уважение к Дюбуа, потому что он чемпион мира. Джошуа сразится за титул, принадлежащий Даниелю".

Послушайте, Дюбуа вернулся оттуда, откуда вернулся, потерпел пару поражений, после которых его объехали за то, как он проиграл. Даниель вернулся с серией из трех побед. Джошуа был в великолепной форме, но Дюбуа прошел его так, как будто ему 14 лет, нокаутировал его. Вероятно, это одно из лучших выступлений, которые супертяжеловесы показывали с другими топовыми супертяжами" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее "Цыганский король" пообещал уничтожить Усика.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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