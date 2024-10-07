Один из самых известных промоутеров мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум дал свой прогноз на реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24) КО). Его слова цитирует BoxNation:

"Я думал, что Фьюри выиграл бой. Я отдал ему со второго по седьмой и последний раунд, но один судья видел это так, а двое других – нет.

Я считаю, что он должен боксировать против Усика так, как он это делал, но не расслабляться и не валять дурака, не позволить Усеку вернуться в бой, как он это сделал в мае. Я думаю, что у Фьюри есть очень хорошие шансы выиграть реванш, но он должен проявить разум в бою" – сказал Арум.