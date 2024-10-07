Боб Арум: Не думаю, что Дюбуа ударил Усика ниже пояса

Глава Top Rank Боб Арум высказался о чемпионе IBF в супертяжелом весе Даниэле Дюбуа.

– Несколько недель назад мы видели, как Дюбуа решительно остановил Джошуа в течение пяти раундов. Что вы думаете об этом?

– Меня это не удивило. Дюбуа очень хорошо начал свою профессиональную карьеру, а затем он, похоже, утратил интерес. Я имею в виду, он выглядел ужасно в бою с Джойсом, но у него всегда был талант.

И я возвращаюсь к его бою с Усиком. Знаете, по тому, что я видел, а я смотрел по телевизору, Дюбуа нокаутировал Усика. Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Он был прямо по линии пояса.

Если бы рефери начал отсчет нокдауна, Усик не смог бы подняться за 10 секунд, не смог бы подняться за 30 секунд, не смог бы подняться за минуту и ​​Дюбуа был бы чемпионом, — сказал Арум в интервью на канале BoxNation.

Напомним, что в последнем поединке Усика и Дюбуа победу одержал украинец в 9-м раунде.