  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум: Не думаю, что Дюбуа ударил Усика ниже пояса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум: Не думаю, что Дюбуа ударил Усика ниже пояса

Бокс

Промотер уверен в превосходстве британца

Боб Арум: Не думаю, что Дюбуа ударил Усика ниже пояса

Новина українською

Глава Top Rank Боб Арум высказался о чемпионе IBF в супертяжелом весе Даниэле Дюбуа.

– Несколько недель назад мы видели, как Дюбуа решительно остановил Джошуа в течение пяти раундов. Что вы думаете об этом?

– Меня это не удивило. Дюбуа очень хорошо начал свою профессиональную карьеру, а затем он, похоже, утратил интерес. Я имею в виду, он выглядел ужасно в бою с Джойсом, но у него всегда был талант.

И я возвращаюсь к его бою с Усиком. Знаете, по тому, что я видел, а я смотрел по телевизору, Дюбуа нокаутировал Усика. Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Он был прямо по линии пояса.

Если бы рефери начал отсчет нокдауна, Усик не смог бы подняться за 10 секунд, не смог бы подняться за 30 секунд, не смог бы подняться за минуту и ​​Дюбуа был бы чемпионом, — сказал Арум в интервью на канале BoxNation.

Напомним, что в последнем поединке Усика и Дюбуа победу одержал украинец в 9-м раунде.

По теме
yellow-arrow
Один из самых известных промоутеров мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
yellow-arrow
Фьюри осыпал комплиментами Дюбуа за бой против Джошуа
yellow-arrow
Джервонта получил следующего соперника и это чемпион мира
Боб Арум
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BoxNation
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
07.10.2024 в 20:34
Заткнись старый пердун. У Дюбуа сильный удар, но не сильнее чем у Джошуа
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
07.10.2024 в 20:34
Заткнись старый пердун. У Дюбуа сильный удар, но не сильнее чем у Джошуа
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости