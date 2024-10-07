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Мартин Баколе может провести бой в андеркарде чемпионского поединка

Бокс

Он может состояться уже в 2024 году

Мартин Баколе может провести бой в андеркарде чемпионского поединка

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Бен Шалом заявил, что Мартин Баколе (21-1, 16 КО) планирует провести бой в андеркарде реванша Тайсона Фьюри (34-1-1, КО) и чемпиона WBC, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).

"Надеюсь, в декабре нас ждет большой бой, который мы вскоре объявим. Я надеюсь, что это произойдет в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии 21 декабря".

"Я не хочу говорить слишком много о сопернике, посмотрим, что будет. Для Мартина это был вихрь. Нам пришлось запастись терпением. Для меня он самый опасный человек в дивизионе. Он парень, с которым никто не хочет драться".

"Слава Богу, бой с Андерсоном состоялся. Это была победа на большой сцене. Мы знали, что нас ждет, но он заявил о себе миру в тот вечер. Я верю, что он может победить любого в дивизионе".

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