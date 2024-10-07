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Эдди Хирн: Я в восторге от Майка Тайсона, но ему не нужно выходить в ринг с Джейком Полом

Бокс

По его мнению, это неуважение к боксу

Эдди Хирн: Я в восторге от Майка Тайсона, но ему не нужно выходить в ринг с Джейком Полом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем бое между 58-летним Майком Тайсоном и 27-летним видеоблогером Джейком Полом.

"Реальность такова, что 20 лет назад, когда Майк Тайсон ушел из спорта, с ним было покончено. Я в восторге от него, он один из моих любимых бойцов, один из величайших всех времен, но ему 58 лет.

Вам достаточно поговорить с ним и посмотреть на него, чтобы понять, что парень не должен снова выходить в ринг. Будь я Джейком Полом, я бы просто немного смутился, если честно.

Это опасно, безответственно и, по моему мнению, неуважительно по отношению к боксу как виду спорта.

Все любят долларовую купюру, включая меня, но иногда зеленоглазый монстр может заставить вас принять ложные решения – и я думаю, что это одно из них", — сказал Хирн.

Напомним, что бой запланирован на 15 ноября.

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Эдди Хирн
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Источник:
bbc
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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