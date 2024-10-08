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Усик поделился редкими фото из тренировочного лагеря к поединку против Фьюри

Бокс
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Украинец активно тренируется

Усик поделился редкими фото из тренировочного лагеря к поединку против Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен активно готовится ко второму поединку против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Место тренировочного лагеря Александра пока не известно. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Усик поделился редкими фото из тренировочного лагеря к поединку против Фьюри - изображение 1Усик поделился редкими фото из тренировочного лагеря к поединку против Фьюри - изображение 2

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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