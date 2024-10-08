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Арум назвал имя боксера, с которым должны встретиться Усик или Фьюри
Это будет справедливо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, кто по его мнению должен стать следующим соперником украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) или британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1 -1;24 КО).
"Да, этот бой имеет большое значение. Неважно кто победит, Усик, или Фьюри.
Могу сказать, что если победит Тайсон, то этот поединок будет иметь колоссальный успех в Великобритании. Этим ребятам место на Уэмбли. Это будет огромное событие.
Если победит Усик, основываясь на разногласиях в первом бою с Даниэлем, я думаю, что это будет масштабное событие. Так что победитель должен сразиться с Дюбуа" – сказал Арум.
Напомним, что ранее
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