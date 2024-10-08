Арум назвал имя боксера, с которым должны встретиться Усик или Фьюри

Известный американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум рассказал, кто по его мнению должен стать следующим соперником украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) или британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1 -1;24 КО).

"Да, этот бой имеет большое значение. Неважно кто победит, Усик, или Фьюри.

Могу сказать, что если победит Тайсон, то этот поединок будет иметь колоссальный успех в Великобритании. Этим ребятам место на Уэмбли. Это будет огромное событие.

Если победит Усик, основываясь на разногласиях в первом бою с Даниэлем, я думаю, что это будет масштабное событие. Так что победитель должен сразиться с Дюбуа" – сказал Арум.