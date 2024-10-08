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Фьюри намекнул, что наберет приличный вес к реваншу против Усика

Бокс
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Радикальные изменения

Фьюри намекнул, что наберет приличный вес к реваншу против Усика

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото.

В первом посте на странице в Instagram спортсмен показал свою форму перед первым поединком против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Был в форме, как никогда в жизни, но это не "Цыганский король"

Фьюри намекнул, что наберет приличный вес к реваншу против Усика - изображение 1

Следующее фото – из поединка Тайсона против американца Деонтея Уайлдера.

"Это он, 19 st 11 lbs (277 фунтов или 125, 64 кг), громила"

Фьюри намекнул, что наберет приличный вес к реваншу против Усика - изображение 2

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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