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Промоутер Джошуа рассказал, где состоится реванш против Дюбуа
Это не Великобритания
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, где его подопечный может провести реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Слова специалиста цитирует talkSport:
"Скорее всего, реванш, если он состоится, то будет не на Уэмбли, а в Саудовской Аравии. План таков, но все зависит от Джошуа. В скором времени он должен принять решение.
Обычно Энтони сразу идет на реванш. Так было с Руисом, так было с Усиком" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Фьюри
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