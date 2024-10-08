Промоутер Джошуа рассказал, где состоится реванш против Дюбуа

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, где его подопечный может провести реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Слова специалиста цитирует talkSport:

"Скорее всего, реванш, если он состоится, то будет не на Уэмбли, а в Саудовской Аравии. План таков, но все зависит от Джошуа. В скором времени он должен принять решение.

Обычно Энтони сразу идет на реванш. Так было с Руисом, так было с Усиком" – сказал Хирн.