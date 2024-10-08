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Крофорд: Если бы мне были нужны деньги, то я бы провел бой с Макгрегором

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Боксер отреагировал на сравнения с Саулем Альваресом

Крофорд: Если бы мне были нужны деньги, то я бы провел бой с Макгрегором

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (титулы WBO (2018 - 2024), WBC (2023-2024), WBA (Super) (2023-2024), IBF (2023-2024) и The Ring (2023), а также чемпион мира по версии WBA (2024) в первом среднем весе Теренс Кроуфорд высказался о своих доходах.

"Если бы мне нужны были деньги, я бы согласился на два боя с Конором Макгрегором, не так ли? Вы все говорите что угодно, чтобы придумать безумную чушь.

Сауль Альварес может драться с кем хочет. Если наш бой состоится, то так оно и будет", – обратился в соцсетях к подписчикам чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд.

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