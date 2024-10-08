Майк Тайсон: Сейчас лучшие боксеры могут победить кого угодно в мире, но не могут продать 5 тысяч билетов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал лучших современных боксеров. Он отметил чемпиона WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

"Посмотрите на Теренса Кроуфорда – он дерется с Эрролом Спенсом, он лучший боец ​​в мире, но он не может собрать 5 тысяч зрителей. Поэтому он должен добиться большего, чем просто быть лучшим.

Ты должен быть интересным. Ты должен быть увлекательным. Лучшие бойцы мира могут победить кого угодно в мире, но они не могут продать 5 тысяч билетов. Это потому, что они не увлекаются.

То, как они зарабатывают свои деньги – это потому, что их соперники очень известны. У них много подписчиков в социальных сетях. Я уверен, что есть талантливые ребята, которые могли бы победить кого угодно, но они выглядят как хлам", – сказал Тайсон в интервью Нику Киргиосу.