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Майк Тайсон: Сейчас лучшие боксеры могут победить кого угодно в мире, но не могут продать 5 тысяч билетов

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Железный Майк считает, что боксерам нужно популяризировать собственное имя

Майк Тайсон: Сейчас лучшие боксеры могут победить кого угодно в мире, но не могут продать 5 тысяч билетов

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал лучших современных боксеров. Он отметил чемпиона WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

"Посмотрите на Теренса Кроуфорда – он дерется с Эрролом Спенсом, он лучший боец ​​в мире, но он не может собрать 5 тысяч зрителей. Поэтому он должен добиться большего, чем просто быть лучшим.

Ты должен быть интересным. Ты должен быть увлекательным. Лучшие бойцы мира могут победить кого угодно в мире, но они не могут продать 5 тысяч билетов. Это потому, что они не увлекаются.

То, как они зарабатывают свои деньги – это потому, что их соперники очень известны. У них много подписчиков в социальных сетях. Я уверен, что есть талантливые ребята, которые могли бы победить кого угодно, но они выглядят как хлам", – сказал Тайсон в интервью Нику Киргиосу.

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