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IBF проведет бой за звание обязательного претендента в супертяжелом весе

Бокс

Победитель проведет бой с Дюбуа

IBF проведет бой за звание обязательного претендента в супертяжелом весе

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

IBF назначила бой между обязательным претендентом на пояс WBC в супертяжелом весе немцем Агитом Кабаелом (25-0, 17 КО) и боксером из ДР Конго Мартином Баколе (21-1, 16 КО), пишет Майкл Бенсон.

Поединок определит следующего обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет британец Даниэль Дюбуа.

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