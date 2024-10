IBF проведет бой за звание обязательного претендента в супертяжелом весе

IBF назначила бой между обязательным претендентом на пояс WBC в супертяжелом весе немцем Агитом Кабаелом (25-0, 17 КО) и боксером из ДР Конго Мартином Баколе (21-1, 16 КО), пишет Майкл Бенсон.

Поединок определит следующего обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет британец Даниэль Дюбуа.

