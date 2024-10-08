Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
IBF проведет бой за звание обязательного претендента в супертяжелом весе
Победитель проведет бой с Дюбуа
IBF назначила бой между обязательным претендентом на пояс WBC в супертяжелом весе немцем Агитом Кабаелом (25-0, 17 КО) и боксером из ДР Конго Мартином Баколе (21-1, 16 КО), пишет Майкл Бенсон.
Поединок определит следующего обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет британец Даниэль Дюбуа.
‼️ Told that the IBF have now officially ordered Martin Bakole vs Agit Kabayel as a final eliminator to determine the next mandatory challenger for Daniel Dubois’ IBF heavyweight world title.— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 8, 2024
Популярное сейчас
- Ситуация со стиркой и питанием в Минае – обычная. Проблема – в доверии игроков к Любеновичу
- Сыграют со 197 местом рейтинга FIFA. Сборная России нашла "соперников" на спаринги
- Монфис вышел в четвертый круг Шанхая и приблизился к рекорду Федерера
- Кроуфорд неожиданно вспомнил поединок Ломаченко против Лопеса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек