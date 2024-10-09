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Стало известно, кто будет драться в андеркарте реванша Усик-Фьюри

Бокс
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Конкурентный вечер

Стало известно, кто будет драться в андеркарте реванша Усик-Фьюри

Фото: Queensberry Promotions

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

21 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок-реванш чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

Организаторы вечера определились с перечнем боев, которые состоятся в андеркарте главного события. Так, один из основных промоутеров вечера Турки Аль-аш Шейх опубликовал полный список поединков, предшествующих главному противостоянию.

Стоит отметить, что в вечере бокса примет участие украинец Сергей Богачук (24-2; 23 КО), который проведет поединок против экс-чемпиона мира в первом среднем весе Исраила Мадримова (10-1-1; 7 КО).

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