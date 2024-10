Стало известно, кто будет драться в андеркарте реванша Усик-Фьюри

21 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок-реванш чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

Организаторы вечера определились с перечнем боев, которые состоятся в андеркарте главного события. Так, один из основных промоутеров вечера Турки Аль-аш Шейх опубликовал полный список поединков, предшествующих главному противостоянию.

Стоит отметить, что в вечере бокса примет участие украинец Сергей Богачук (24-2; 23 КО), который проведет поединок против экс-чемпиона мира в первом среднем весе Исраила Мадримова (10-1-1; 7 КО).

Before the two giants collide in Fury vs Usyk Reignited, the undercard is set to light up the ring ???? With some of the biggest names in boxing stepping into the ring, these matchups will set the stage for an unforgettable night ????



