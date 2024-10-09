Фьюри: Не могу дождаться, чтобы 21 декабря стать новым чемпионом мира

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) отреагировал на объявление андеркарта к его поединку против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Не могу дождаться, чтобы 21 декабря стать новым чемпионом мира"