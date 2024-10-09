Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Джошуа рассказал о главной цели Эй-Джея
Судилось ли ее воплотить
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, что его подопечный стремится взять реванш у чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).
"Мое мнение – нужно расслабиться и подождать бой Усика и Фьюри. Но Энтони не хочет быть зависимым от этого поединка. Кроме того, он горд и, очевидно, хотел бы взять реванш у Дюбуа.
Я знаю, что его главной целью является реванш, он хочет снова выиграть титул чемпиона мира. Если это решение будет зависеть полностью от него, он точно захочет провести еще один бой с Дюбуа" – цитирует слова специалиста The Independent.
Напомним, ранее Хирн
Популярное сейчас
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Рекорд рождаемости, потеря желания жить и образец для тер Штегена: Андрес Иньеста, которого вы не знали
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Майк Тайсон: Сейчас лучшие боксеры могут победить кого угодно в мире, но не могут продать 5 тысяч билетов
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек