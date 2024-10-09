Промоутер Джошуа рассказал о главной цели Эй-Джея

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, что его подопечный стремится взять реванш у чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Мое мнение – нужно расслабиться и подождать бой Усика и Фьюри. Но Энтони не хочет быть зависимым от этого поединка. Кроме того, он горд и, очевидно, хотел бы взять реванш у Дюбуа.

Я знаю, что его главной целью является реванш, он хочет снова выиграть титул чемпиона мира. Если это решение будет зависеть полностью от него, он точно захочет провести еще один бой с Дюбуа" – цитирует слова специалиста The Independent.