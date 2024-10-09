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Чжилей вспомнил бой против Уайлдера и рассказал о силе удара американца
Невозможно не согласиться
Китайский супертяж Чжан Чжилей вспомнил свой поединок против американца Деонтея Уайлдера и рассказал, насколько мощно бьет бывший чемпион мира.
"Он очень силен. Я могу сказать, что мощь Уайлдера однозначно оправдывает ожидания. И мне по-своему удалось нивелировать его силу, поэтому Деонтей не смог попадать слишком часто. Но в пятом раунде он донес удар, и я отчетливо его ощутил. Я "съел" этот удар и пошел вперед, но я его почувствовал" – сказал Чжан.
Напомним, что ранее стал
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Источник:fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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