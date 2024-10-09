Рой Джонс спрогнозировал победителя реванша Усик-Фьюри

Легендарный американский боксер Рой Джонс дал прогноз на реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Фьюри совершил с Усиком ту же ошибку, которую допустил Уайлдер. Тайсон знал, что Деонтей не может сражаться на отходах. Он вышел на ринг, заставил Уайлдера пятиться и победил его, правильно? Почему он не вышел и не заставил Усика отступать?

Александр – маленький парень. Ты не пятишься с маленькими ребятами, потому что это дает им уверенность. Фьюри дал Усику уверенность, и посмотрите, что произошло. Теперь ему придется идти на более серьезные жертвы, ведь после первого боя Усик знает, что может уронить Фьюри. Это может сработать как на него, так и против него. Если Усик выйдет с мыслью "уронить" Фьюри, то Тайсон однозначно его победит. Но если Усик будет очень умным и методичным в том, что он делает, то снова победит Фьюри" – сказал Джонс.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.