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Рой Джонс спрогнозировал победителя реванша Усик-Фьюри

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Рой Джонс спрогнозировал победителя реванша Усик-Фьюри

https://fightnews.info/ fightnews

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский боксер Рой Джонс дал прогноз на реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Фьюри совершил с Усиком ту же ошибку, которую допустил Уайлдер. Тайсон знал, что Деонтей не может сражаться на отходах. Он вышел на ринг, заставил Уайлдера пятиться и победил его, правильно? Почему он не вышел и не заставил Усика отступать?

Александр – маленький парень. Ты не пятишься с маленькими ребятами, потому что это дает им уверенность. Фьюри дал Усику уверенность, и посмотрите, что произошло. Теперь ему придется идти на более серьезные жертвы, ведь после первого боя Усик знает, что может уронить Фьюри. Это может сработать как на него, так и против него. Если Усик выйдет с мыслью "уронить" Фьюри, то Тайсон однозначно его победит. Но если Усик будет очень умным и методичным в том, что он делает, то снова победит Фьюри" – сказал Джонс.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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