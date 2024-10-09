В андеркарде боя Усик - Фьюри может состояться один из лучших поединков

Промоутер Том Леффлер считает, что бой Сергея Богачука и Израиля Мадримова станет одним из лучших боев в боксе.

"Богачук и Мадримов — два топ-боксеры веса 154 фунтов, без вопросов. Думаю, это не просто лучший бой в дивизионе, но и один из лучших боев в боксе вообще. Вы их видели обоих в последних поединках".

"Это будет обмен ударами без остановки все 12 раундов. Богачук и Мадримов идут на риск в этом поединке, но оба не сомневались, когда появился такой вариант", — сказал Леффлер.

Напомним, что Богачук в последнем поединке уступил Вирджилу Ортису.