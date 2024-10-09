Джейк Пол предложил пари Майку Тайсону на 5 миллионов долларов

27-летний спортивный блогер и боксёр-профессионал Джейк Пол предложил пари легендарному спортсмену Майку Тайсону, пообещав выплатить $ 5 млн.

"Майки, Майки, если ты продержишься со мной более четырёх раундов, я дам тебе дополнительно $ 5 млн! Но если нет, то тебе придётся сделать татуировку с надписью: "Я люблю Джейка Пола". Сделка или нет?" — приводит слова Пола издание USA Today.

Напомним, что поединок между Полом и Тайсоном запланирован на 15 ноября в городе Арлингтон (США). Их бой будет представлять восьмираундовое сражение по две минуты, но будет носить статус официального поединка.