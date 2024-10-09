Эдди Хирн: Джошуа настроен на реванш с Дюбуа

Глава Matchroom Эдди Хирн рассказал о планах эксчемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

"Мое первое мнение после боя было: "Давайте просто расслабимся, может, подождем Фьюри-Усик. Реакция Эй Джея была совсем другой.

Очевидно, из-за гордости ты всегда хочешь взять реванш. Но это немного сложнее, чем это. Это больше похоже, а что будет, если Усик-Фьюри не произойдет? Что если кто-то получит травму, и даже если это произойдет, они не будут драться снова до июля, августа?

Очевидно, бой с Дюбуа небезопасен, но Джошуа не сможет боксировать хуже, чем в прошлом поединке. У него может быть еще один бой, может быть еще пять. Если он победит Дюбуа, возможно, еще два-три. Если он проиграет Дюбуа, то он попадет в очень тяжелое положение.

Люди продолжают говорить, что бой с Фьюри все еще может произойти. Но если они оба будут продолжать проигрывать? Его всегда можно провести, но в то же время, какой ценой? Это зависит от того, как они выступают. Думаю, будет очень трудно отказать Эй Джею от реванша", – сказал Хирн.

Напомним, что 21 сентября Дюбуа одержал легкую победу, нокаутировав Джошуа в 5-м раунде.