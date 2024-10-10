Усик показал фото со спаррингов во время тренировочного лагеря к поединку против Фьюри

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и постоянно проводит спарринг-сессии. В этот раз его партнером стал перспективный украинский боксер Даниэль Лапин. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Рой Джонс спрогнозировал победителя реванша Усик-Фьюри.