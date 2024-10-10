  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик показал фото со спаррингов во время тренировочного лагеря к поединку против Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик показал фото со спаррингов во время тренировочного лагеря к поединку против Фьюри

Бокс
Обновлено

Постоянные тренировки

Усик показал фото со спаррингов во время тренировочного лагеря к поединку против Фьюри

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен продолжает подготовку к реваншу против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) и постоянно проводит спарринг-сессии. В этот раз его партнером стал перспективный украинский боксер Даниэль Лапин. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Рой Джонс спрогнозировал победителя реванша Усик-Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Эдди Хирн: Джошуа настроен на реванш с Дюбуа
yellow-arrow
Джейк Пол предложил пари Майку Тайсону на 5 миллионов долларов
yellow-arrow
В андеркарде боя Усик - Фьюри может состояться один из лучших поединков
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости