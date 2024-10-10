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Промоутер Фьюри: Первый бой с Усиком вышел одним из лучших в супертяжелом весе

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Промоутер Фьюри: Первый бой с Усиком вышел одним из лучших в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен поделился своими ожиданиями от второго поединка его подопечного против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Когда я вернулся в раздевалку, я увидел, что Усик был очень истощен. По парню было видно, что он дрался. Тайсон, казалось, был в лучшей форме. Он пришел в себя после нокдауна и выиграл последний раунд.

Это был напряженный поединок с раздельным решением. Люди по-разному оценили его. Интересно будет посмотреть, кто изучил урок по всему этому. У Тайсона прекрасный боксерский ум, но сможет ли он его реализовать? Оба парня приняли участие в нескольких тяжелых боях за свою карьеру.

Все не могут дождаться этого реванша. Я так точно. Первое сражение вышло одним из лучших в супертяжелом весе в 21-м веке. Если оно будет хоть на половину таким же, все останутся довольны" – сказал Уоррен.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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