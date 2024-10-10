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Нганну рассказал, что хочет снова вернуться в бокс
Не очень разумное решение
Фото: Getty Images
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал, что не против снова выступить в формате боксерского поединка. Его слова цитирует MMA Junkie:
"У меня есть аппетит вернуться в бокс. Конечно, у меня еще пара боев в обоих видах. Мне только исполнилось 38, так что я скажу, что уйду на пенсию, когда мне будет около 41 или 42.
Это может быть в 40 лет, но это только в крайнем случае. На этот раз я думаю, что мне действительно нужно насладиться своим временем в октагоне и в ринге, а потом станцевать свой последний танец и пойти домой.
Супертяжеловесы могут долго оставаться в боксе. Даже в среднем весе, Хендерсону было 46, когда он в последний раз боролся с Биспингом в Лондоне.
Затем Гловер Тейшейра стал чемпионом в 42 года. Он был полутяжеловесом. Но дело в том, что я просто хочу сказать, что хочу уйти из спорта до того, как время догонит меня. Я хотел бы уйти на пике своей карьеры" – сказал Нганну.
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