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Дюбуа пообещал одолеть Усика в следующем поединке.
Насмешил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что хотел бы провести реванш против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Seconds Out:
"С Усиком это, безусловно, незавершенное дело, и мой следующий бой с ним будет иметь совсем другой результат. Я пройду через него.
Я изменился как человек и боец. Каждый бой, который я провел, каждое поражение вело меня к этому моменту. Я очень улучшился. Все вокруг стало лучше, тренеры, персонал, даже вещи, которые мы делаем в зале. Это изменило все для меня.
Но я хочу сначала еще одного боя с Эй Джеем. Если он хочет, я тоже хочу" – сказал Дюбуа.
Напомним, что ранее Усик
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