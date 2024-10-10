  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа пообещал одолеть Усика в следующем поединке.
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа пообещал одолеть Усика в следующем поединке.

Бокс
Обновлено

Насмешил

Дюбуа пообещал одолеть Усика в следующем поединке.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что хотел бы провести реванш против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"С Усиком это, безусловно, незавершенное дело, и мой следующий бой с ним будет иметь совсем другой результат. Я пройду через него.

Я изменился как человек и боец. Каждый бой, который я провел, каждое поражение вело меня к этому моменту. Я очень улучшился. Все вокруг стало лучше, тренеры, персонал, даже вещи, которые мы делаем в зале. Это изменило все для меня.

Но я хочу сначала еще одного боя с Эй Джеем. Если он хочет, я тоже хочу" – сказал Дюбуа.

Напомним, что ранее Усик показал фото со спаррингов во время тренировочного лагеря к поединку против Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Промоутер назвал сумму, которую Джошуа и Фьюри могут заработать за поединок
yellow-arrow
Нганну рассказал, что хочет снова вернуться в бокс
yellow-arrow
Промоутер Фьюри: Первый бой с Усиком вышел одним из лучших в супертяжелом весе
Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
10.10.2024 в 16:37
Куй тебе, а не поединок, горилла тупая. После Фьюри Усик уходит из бокса. Не знаю, я бы ушёл. Накуя мне от Дюбуа ещё раз по яйцам получать?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
10.10.2024 в 16:37
Куй тебе, а не поединок, горилла тупая. После Фьюри Усик уходит из бокса. Не знаю, я бы ушёл. Накуя мне от Дюбуа ещё раз по яйцам получать?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости