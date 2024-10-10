Дюбуа пообещал одолеть Усика в следующем поединке.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) рассказал, что хотел бы провести реванш против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"С Усиком это, безусловно, незавершенное дело, и мой следующий бой с ним будет иметь совсем другой результат. Я пройду через него.

Я изменился как человек и боец. Каждый бой, который я провел, каждое поражение вело меня к этому моменту. Я очень улучшился. Все вокруг стало лучше, тренеры, персонал, даже вещи, которые мы делаем в зале. Это изменило все для меня.

Но я хочу сначала еще одного боя с Эй Джеем. Если он хочет, я тоже хочу" – сказал Дюбуа.