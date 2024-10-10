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Промоутер назвал сумму, которую Джошуа и Фьюри могут заработать за поединок
Безумные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, сколько по его мнению могут заработать британские супертяжи Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) за проведение очного поединка. Слова специалиста цитирует British Boxing News:
"Если это сражение состоится, то каждый боец должен получить по сто миллионов фунтов стерлингов. Это однозначно самый прибыльный бой за все время.
Ни один легендарный поединок из прошлого не сравнится с этой встречей. Только представьте: два лучших сверхтяжеловеса в истории встретятся в лучший момент" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее Дюбуа
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